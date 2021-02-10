受武漢肺炎影響，籃球亞洲盃外圍賽賽期一改再改，港籃本來有機會在本月17日於巴林對關島，但國際籃球協會(FIBA)周二又宣佈因巴林入境限制而再次延期。

港籃於亞盃外首圈處於C組，同組有澳洲、新西蘭及關島。港籃暫時只完成了一場賽事，去年二月作客澳洲落敗，其後賽事因武漢肺炎而停擺。國際籃協本安排在菲律賓以「隔離泡泡」形式完成C組餘下賽事，但因為菲律賓入境措施有變而取消。其後國際籃協再決定於巴林進行港籃與關島之間的兩場賽事，本已打算下周一（15日）出發，準備19日和21日的兩場賽事。然而，國際籃協再公佈，因巴林入境限制有變，兩場賽事再度延期。

因香港體育場地被封，港籃已缺訓練和比賽多時，狀態肯定不足，再度延期或有利港籃爭好成續。同組的澳洲和新西蘭將會如期於20日交手，這場名義上是新西蘭主場，但比賽場地在澳洲凱恩斯。

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