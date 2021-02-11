愛華頓周三藉班納特安尼斯奧在加時的入球以5:4險勝熱刺，打入英格蘭足總盃8強，助教鄧肯費格遜賽後大讚球隊表現。對於班納特安尼斯奧在加時射入奠勝入球而球隊興奮慶祝時，領隊安察洛堤被拍到在場邊繼續淡定喝咖啡，鄧肯費格遜認為原因是肥安經驗豐富。

愛華頓今場開賽3分鐘便失守，但之後連入三球而領先3:1。當熱刺追平3:3後，拖肥由李察利臣梅開二度超前，不過，哈利卡尼再為熱刺扳平4:4而要加時。當班納特安尼斯奧在加時上半場入球令愛華頓領先5:4，愛華頓全隊都非常興奮，惟意大利籍主帥安察洛堤不為所動，輕吹手上的熱咖啡準備飲用。

助教鄧肯費格遜認為，安察洛堤有此反應是因為他在歐洲執教經驗豐驗，鄧肯費格遜笑言︰「他之前已看這一切，他有嗎？」鄧肯費格遜指這是一場精采的比賽，對在家觀看的球迷來說是很棒，他又說︰「有幾個很出色的入球，卡維特利雲博得12碼，自己亦有一個入球，基菲爾施古臣十分出色，在進攻方面發揮很出色。」「我們能過關很棒，我們展示了很好的士氣，然後班納特攻入了致勝球，所以這是一場精采的比賽。」

愛華頓1995年5月曾擊敗曼聯贏得英足盃，但之後未曾再捧此盃，最接近是2009年打入決賽但最後不敵車路士。鄧肯費格遜表示球隊的主要目標仍是結束長達4分1世紀的英足盃冠軍荒︰「自我們贏得英足盃已經25年，打入決賽將會很棒。我們希望踢好英超，但英足盃亦是我們想要的。」

今場交出3次助攻的基菲爾施古臣賽後認為，在家觀看這場比賽會在葛迪遜公園比賽享受︰「我們有三個失球來自角球或死球，那是我們需要努力改進的，但球隊從後趕上時的士氣以及最終能過關是很棒。」愛華頓今場淘汰了施古臣曾經效力的熱刺，這名冰島球星說︰「對我來說與熱刺比賽總是特別的，我愛那家球會、球員和職員，在這裏再看到他們很開心，但最重是我們仍然在這個賽事。」

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