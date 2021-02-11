周三西班牙盃4強首回合賽事，巴塞隆拿作客對陣西維爾。今場巴塞後防多番犯錯，最終球隊作客0:2不敵西維爾，3月初雙方會回到魯營球場出戰次回合賽事。至於巴塞主將美斯在鼠年最後一日，兼職業生涯的第900場賽事依然黑氣纏身，無法帶領球隊獲勝，希望這名33歲阿根廷球星踏入牛年後可以成功轉運！

今場正選上陣的美斯在11分鐘就有一次黃金機會，接應基沙文的挑傳在禁區內撞射，不過被西維爾門將耶辛尼保奴撲出。站穩陣腳後的西維爾25分鐘一次突擊，由後衞祖利斯古迪殺上前場再通烏姆迪迪坑渠後，在禁區內射成1:0。落後的巴塞極力反撲，54分鐘美斯一次禁區頂的勁射又被對方門將撲出。

戰至73分鐘，佐迪艾巴在左路壓入禁區後被拉跌，不過球證未有判罰12碼。久攻不下的巴塞在84分鐘再失一球，烏姆迪迪裝越位失敗後滑倒，被倒戈的拿傑迪錫獲得單刀機會後，殺入禁區射成2:0。本來美斯在補時階段獲得一次罰球機會，可惜直射又再度被今場發揮神勇的保奴撲出，最終巴塞作客先輸一場0:2。今場達成職業生涯900場賽事的美斯，似乎仍然未有擺脫鼠年的黑氣，不過賽後的心情看似不錯，在場上與西維爾隊內的幾名阿根廷球員進行了交流。

賽後巴塞教練高文就認為艾巴在禁區內跌倒理應獲得12碼：「每一個12碼也會出現爭議，但每個人也告訴我這是一個12碼，不過對手的犯規很聰明，而且那裏有VAR，所以我覺得是12碼。我覺得球隊狀態很好，而且踢得不錯，我們有不少機會入球。」

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