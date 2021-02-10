愛華頓和熱刺在周三的英格蘭足總盃第5圈賽事合演入球騷，兩隊在法定時間賽和4:4後，主場的愛華頓憑班納特安尼斯奧在加時上半場建功，以5:4險勝熱刺而晉身8強。根據Opta的數據，這是自1961年以來，由英格蘭頂級聯賽球隊互撼的英足盃入球最多的一仗，上一次有9球進賬的是1961年2月錫周三以7:2大勝曼聯。

今場開賽僅3分鐘，熱刺便藉達雲臣山齊士接應孫興民開出的角球頂入而領先1:0。不過，熱刺其後8分鐘內連失三球，首先是於36分鐘被愛華頓的卡維特利雲射破洛里斯十指關，2分鐘後，李察利臣在禁區外遠射得手而反先。43分鐘，卡維特利雲博得12碼，基菲爾施古臣操刀射入，愛華頓領前至3:1。上半場補時，拉美拿近射得手，熱刺追成2:3。

換邊後，達雲臣山齊士於57分鐘補射得手，個人今場梅開二度，為熱刺扳成3:3平手，惟愛華頓在68分鐘亦有李察利臣射入個人今場第二球，再度領先4:3。熱刺於83分鐘由後備上陣的哈利卡尼接應孫興民傳送後頂入，兩隊90分鐘賽和4:4，比賽需要進入加時。愛華頓在97分鐘由基菲爾施古臣過頭波傳入禁區，班納特安尼斯奧接應射成5:4，協助愛華頓淘汰熱刺。

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