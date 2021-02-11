由於武漢肺炎疫情影響，導致有多場歐洲賽事需要改往中立場進行比賽。早前歐洲足協宣佈，曼聯作客皇家蘇斯達的歐霸32強首回合，將會移師意大利都靈的祖雲達斯球場進行，次回合就保持不變在奧脫福舉行，不過皇蘇足球總監羅拔圖奧拿比就認為做法並不公平。

雙方原定下周四會在皇蘇主場上演首回合賽事，不過西班牙政府拒絕英國國民入境，導致曼聯無法前往西班牙。，因此歐洲足協決定將賽事改到意大利進行。然而，奧拿比認為這個決定不公平，皆因紅魔在次回合賽事仍可以坐擁主場優勢：「我希望次回合也可以在中立場進行，或者好像去年，讓歐洲足協指定一個場地，進行單場定勝負。皇蘇作為主隊，我們需要在中立場作賽，不過作為客隊，我們就要造訪奧脫福，事實就是如此。」

雖然現時皇蘇失去主場之利，但奧拿比認為他們有機會淘汰曼聯：「我非常興奮，我認為我們可以淘汰曼聯，不過曼聯是世界上陣容最完整的球隊之一，而且球員水平很高。」

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