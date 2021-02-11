周三意大利盃4強次回合賽事，拿玻里作客以1:3不敵阿特蘭大，無緣衞冕。由於拿玻里最近戰績欠佳，各項賽事4場僅得1勝，教練加度素亦備受壓力。賽後加度素被問到周末對陣祖雲達斯會否成為自己領軍的最後一仗時，這位意大利主帥就表示自己不清楚未來如何。

周三在意大利盃不敵阿特蘭大出局後，拿玻里將會在周末迎戰另一支勁旅祖雲達斯，這場比賽對於加度素能夠繼續帶領拿玻里顯得更加重要，不過加度素已經表明對陣祖記會否是自己最後一戰：「我不知道，你需要去問球會。不過這艘船的船長是我，假如情況不太好的話，船長就必定要作出犧牲。我不覺得這會是最後一戰，我是球隊的教練，有責任帶領球隊走到最後。」

另外加度素又提到，自己最近未有與拿玻里主席迪羅倫迪斯進行過交談，因此自己未有從後者口中得知任何消息，所以自己不知道會否即使被解僱。

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