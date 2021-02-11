周三熱刺與愛華頓激戰120分鐘下，最終以4:5不敵對手出局。出任評述員的前曼聯後衞里奧費迪南就認為，熱刺球員犯下太多個人失誤，導致摩連奴賽前的佈處被打亂，因此亦開始同情摩佬在熱刺的境況。

今季極度希望可以爭取有獎盃落袋的熱刺，現時在英超的爭奪戰中已落後曼城14分，爭冠希望渺茫，而且熱刺在最近5場的各項賽事只贏得一仗。為英國電視台BT Sport出任評述的里奧費迪南就表示同情摩佬：「某程度來說，我有點同情摩連奴，因為最近幾周他已經改變了幾次球隊的踢法，今晚他們踢得很開放。不過最近每一場比賽，他們都會有個人失誤，作為一位領隊，你可以為每場比賽做好準備，但是個別球員的犯錯會令殺了你，甚至令他整周的工作計劃被打亂。」

當被問到球員的個人失誤，是否與摩佬過度控制球員有關時，里奧費迪南表示：「這是能力的問題，有太多球員犯錯，令到他們需要追回比分時，比賽就會變得開放。除非熱刺解決到這些錯誤，否則他們無法挑戰任何東西。」

另外里奧費迪南更點名提到今場為熱刺把關的門將洛里斯，這名紅魔後衞認為洛里斯無法撲出卡維特利雲的射門，因此他在第一個失球上需要付上責任：「他的表現很尷尬，你看到他的手臂就好像粉撲般軟弱，我相信無論是他，還是熱刺其他球員及球迷也會感到失望。第二個失球他是否也需要付責任？我不肯定，不過他身前後衞的腳，會為門將撲救時帶來麻煩。」

-----------------------------

貸款過新年 即送新春大利是

恭喜發財大家都發財！

邦民送您新春大利是！只要喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！