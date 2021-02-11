日本傳媒周四報道，東京奧組委會長森喜朗將就早前的性別歧視言論風波引咎辭職，有關職位將由前日本足協會長川淵三郎繼任。川淵周四接受訪問時承認繼任傳聞一事，並表示上任後會邀請森喜朗提供意見。

現時擔任東京奧運選手村村長的川淵三郎被指日接任東京奧組委會長的熱門人選，這位年屆84歲的前日本足協會長周四在千葉接受記者訪問時，承認即將接任一事：「為了不負期望，在今年9月之前我將會盡最大努力。（繼任一事）這將會是我人生中最後一個重要職務，我必定繼承森喜朗的努力，盡力完成有關工作。」雖然森喜朗因性別歧視醜聞一事被逼引咎辭職，不過川淵三郎表示，未來仍會就籌備東京奧運的相關問題，向森喜朗徵詢意見。

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