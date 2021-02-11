周三英格蘭足總盃第5圈賽事，熱刺在作客愛華頓的賽事雖然攻入4球，可惜頻頻犯錯的後防亦令到球隊在120分鐘的比賽中一共失了5球，更導致熱刺在英足盃被淘汰出局。賽後熱刺領隊摩連奴批評球隊的防守表現差，同時認為球隊要大打進攻足球的話，同時亦要顧慮到球隊的防守問題，否則的話是無法取得勝利。

對於今場攻入4個入球，摩佬賽後認為球隊理應可以帶走勝利：「我享受這場比賽，也可以說我不享受，因為我享受的是球隊踢球的方式。我們創造很多機會、有很好的走動、有入球，不過靠進攻足球獲勝的前提，是你的犯錯不能多於你創造的機會，所以今場球隊攻入4球，但仍然不足夠。」

摩佬更將這場比賽的失誤與入球比喻為貓與老鼠：「1:0領先的時候我們是最好的球隊，不過5分鐘後就只有失誤、失誤、失誤，然後入球、入球、入球。雖然我們一度追平比分，但又出現更多犯錯，就好像老鼠與貓，老鼠就是我們的失誤，而貓就是入球，一直在彌補自己犯下的錯誤。」

-----------------------------

貸款過新年 即送新春大利是

恭喜發財大家都發財！

邦民送您新春大利是！只要喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！