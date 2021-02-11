林書豪（Jeremy Lin）周三在職業生涯起點的G聯賽（G-League）「再地標」，為聖克魯斯勇士正選上陣打了30分鐘，9投4中、三分球4投2中，全場取得18分、5助攻、3籃板及3偷球，但球隊最後以104:109受挫引燃隊，未在這場NBA發展聯盟揭幕戰旗開得勝。

為了爭取重返NBA，林書豪毅然離開CBA，但在NBA自由球員市場未獲青睞，幸而最終得以加盟聖克魯斯勇士，帶來再戰NBA的希望。周三的「地標戰」首節勇士幾乎全靠林書豪及有NBA經驗的普爾（Jordan Poole）取分，二人在首節均已攻入雙位數得分，面對有積克（Jarret Jack）及艾瑪莊遜（Amir Johnson）等具NBA經驗球員的G League引燃隊，首節過後僅輸兩分，以31:33落後。

不過，林書豪在第二節尚餘8分鐘時被收起後，勇士一眾後備球員表現不濟，被對手不停得分並拉開至雙位數分差距。完半場勇士落後50:65，而J.Lin上陣15分鐘，攻入10分及交出4次助攻，表現尚算不俗 。今年被勇士於次輪選中的尼高文尼安（Nico Mannion）與林書豪一同任正選，但他與普爾表現波動，勇士第三節曾被拉開至20分，完成該節後落後75:92。

勇士在第四節逐漸收窄分差，但林書豪在最後5分16秒被換下後便沒有再上場，勇士在文尼安發揮出色帶領下追至只差3分，惟這亦是他們在最後階段最接近的分差。文尼安和普爾今場分別攻入22及17分，勇士全隊與引燃隊同樣有五人得分雙位數，惜最終仍以5分之差被引燃隊擊敗。

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