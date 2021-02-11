李斯特城周三憑伊恩拿祖在補時頂入全場唯一入球，在英格蘭足總盃第5圈以1:0絕殺白禮頓，英超榜尾的錫菲聯則憑比利沙柏主射12碼中鵠，以1:0擊敗10人應戰的英冠對手布里斯托城，取得8強席位。

李斯特城主場迎戰白禮頓，兩隊上半場表現乏善可陳，白禮頓的安迪薛基利在69分曾經破網，但因越位在先，入球無效。2分鐘後，李城亦有辛基斯安達的入球因伊恩拿祖越位在先而無效。李城其後再受打擊，占士祖斯甸因為膝部受傷，要以擔架抬離球場，由基斯甸富治斯入替。以為比賽將會加時之際，伊恩拿祖在角球攻勢中接應泰利文斯傳球後頂入，為李城一箭定江山。

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