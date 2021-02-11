周三美國傳媒ESPN找來100位籃球記者就今季常規賽MVP作模擬投票，結果已經年屆36歲的湖人球星勒邦占士（LeBron James）成為票王，力壓今季大勇的兩位長人艾比迪（Joel Embiid）及祖傑（Nikola Jokic），而已經連贏2年的字母哥就只排第6。

去年MVP投票中不敵「字母哥」安迪度安寶（Giannis Antetokounmpo）的占士，即使已經來到生涯的第18個球季，但不論數據以及場上影響力仍然強勁。至今場均25.6分、8籃板、8助攻，為他連續5季個人數據高於場均25分、7籃板、7助攻。同時，三分球命中率接近四成，是他自12/13球季以來最高。占士在100張選票中有多達53張第一名票，以總分760分位居第一。

而今季場均攻入生涯最高的29.3分76人中鋒艾比迪，就得到23張第一位選票以665分居次席，而他更是是次投票中唯一一位獲得100張選票的球員，比占士更為優勝，若艾比迪可以帶領76人在東岸打出成績，將會成為占士的一大威脅。至於另一位長人金塊祖傑就排第三，今季轉投網隊的杜蘭特（Kevin Durant）排第四，快艇的尼納特（Kawhi Leonard）則排第五。

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