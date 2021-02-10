由11月開始一直養傷的巴塞隆拿中堅碧基，雖然近日於社交網站上載回歸訓練場的照片，有指這位34歲中堅最快亦要等到三月才可復出。不過即使碧基傷癒復出，亦可能因為失言而再被罰停賽，事關他近日受訪時就指西班牙國內的球證有多達85%都是皇家馬德里球迷，有關言論已被西班牙足總立案調查。

事源為上周碧基接受馬卡報的專訪，當中談及球證的一段，碧基指一名退役的西甲球證告訴他大部份的球證都是皇馬支持者，「他告訴我，85%的球證都是皇馬的球迷，那麼他們在執法時怎麼不偏袒皇馬呢？我尊重他們的專業精神，認為他們已經做得很好，但場上有些判決難以不令我們這麼想...…」

碧基的言論惹來不少爭議，現時有指西班牙足總已在周三立案調查有關言論是否不當，據西班牙傳媒指，碧基因這番言論最嚴重可被罰停賽12場，以及罰款600至3,000歐元（約5,600至28,000港元）不等。

-----------------------------

貸款過新年 即送新春大利是

恭喜發財大家都發財！

邦民送您新春大利是！只要喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！