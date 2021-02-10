據德國傳媒報道，利物浦主帥高普的母親伊莉莎伯上月中於德國去世，享年81歲。人在英國的高普則由於德國限制來自英國人士入境之下，未能回國出席亡母的喪禮。而他早前接受德國傳媒訪問時就悼念亡母，指母親對於他來說就是一切。

雖然高普與亡母生前關係要好，但現時與妻兒長居於利物浦市的高普，因德國政府現時禁止來自英國人士入境下，無法回國奔喪。而近一年因為疫情原因，高普上一次探望母親已是她80歲大壽時，之後因為疫情高普一直未能回國，亦未能親自送母親最後一程。

不過這位53歲的德國籍教練接受當地一份報章訪問，就向亡母作最後的致敬，「她對我就是一切，她是個好母親，作為一個虔誠的教徒，某種意義上現在好身處更好的地方。」高普指因為現時的狀況，他沒有可能回國出席喪禮，但補充在疫情過去後，將會補辦追思會讓親朋懷緬亡母。

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