【綜合澳州外電】周三澳網女單次圈出現爆冷賽果，中華台北老將謝淑薇直落2盤擊敗2019年美網冠軍安達絲古，意外打入第三圈，下輪將硬撼同日淘汰「大威」威廉絲的意大利球手艾蘭妮。男單次圈方面，1哥祖高域今場要花近4小時，苦戰4盤才以3:1淘汰美國球手迪亞科爾。（now670、671、有線651及652台今日8:00am直播）

35歲的謝淑薇今場鬥比自己年輕15歲的8號種籽安達絲古，對手除是前年美網冠軍，世界排名更高踞第九。不過後者於美網奪冠後不久，便遭遇左膝半月板撕裂，休戰15個月才在澳網復出。早前她因成「澳網包機群組」需要隔離的球手之一，未能提早訓練，也拒絕參加上周熱身賽，結果狀態比不上謝淑薇。這位世界排名71位的老將僅花1小時23分鐘，就以6:3及6:2淘汰安達絲古，她賽後說︰「你需要找到過關方法，球迷就幫助了我戰鬥。」謝淑薇生涯與世界排名前10球手對壘的戰績，改寫為8勝2負，下圈將迎戰意大利球手艾蘭妮。至於7屆澳網冠軍莎蓮娜同日以6:3、6:0輕取較她年輕15歲的塞爾維亞對手史杜珍奴域，生涯第19次打入澳網第3圈。日本球手大坂直美次圈亦以2:0輕取法國的卡露蓮嘉茜亞晉級。

同日男單次圈賽事，一哥祖高域面對世界排名64位的迪亞科爾，全場竟錄得37次無壓力犯錯，第一發球得分率亦低至62%。儘管他首盤先下一城，但次盤起陷入苦戰，更連續兩盤被迪亞科爾逼入搶七，最後花上3小時30分鐘，才以6:3、6:7（3:7）、7:6（7:2）及6:3淘汰對手，他第三圈會面對美國的費斯。去年美網冠軍迪安則順利以盤數3:0擊敗德國的高爾帕菲晉級。