雖然每年都有60位幸運兒藉選秀加入NBA，但一眾低順位球員因各種原因，大多被下放到發展聯盟磨練。雖然輸在起跑線，但透過發展聯盟晉身NBA 的球星絕不失禮，當中不乏成功例子，包括巴里亞（J.J.Barea）及丹尼格連（Danny Green）等更已贏過冠軍指環。

身高僅5呎10吋的控衞巴里亞2006年於選秀會落選，其後獲邀加盟小馬，但隨即就被下放到發展聯盟，雖然身高輸蝕但其能力過人，在發展聯盟只打八場就被小馬召回，隨後更成為小馬的常規後備控衞，更在2011 年助球隊贏得總冠軍。而曾替馬刺、速龍，以及湖人三支球隊贏過冠軍的丹尼格連，2009年被騎士選中以後就被放棄，之後馬刺簽入這位得分後衞，再其下放至發展聯盟鍛煉，由09/10開始4個球季於發展聯盟均曾出賽，獲場均20.6分及44.9%的三分命中率，此後便獲馬刺主帥普波域治（Gregg Popovich）重用。

而近年包括現時效力拓荒者的大前鋒哥雲頓（Robert Covington）以及熱火後衞紐寧（Kendrick Nunn）都是以落選新秀身份，加入發展聯盟後被NBA 球隊相中，之後更在聯盟中大效異彩的例子。不過，當中卻少有如林書豪一般在32歲之齡加入G league尋找機會，相信仕途將更會崎嶇。

文：亨少

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