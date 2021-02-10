世冠盃決賽

2020世冠盃決賽將於周四在卡塔爾多哈上演，由歐洲代表拜仁慕尼黑鬥中北美洲冠軍堤格雷斯。由於拜仁始終實力較佳，又有射手羅拔利雲度夫斯基當銳，贏波捧盃冇難度，加上近屆世冠盃當歐洲代表與中北美代表交手，前者都能淨勝對手至少2球，今仗拜仁讓球半/兩球，上盤可敲，兼補拜仁勝3:1這個波膽。（球賽編號：星期四6；奇妙電視77台、有線601及661台明日2:00am直播）

拜仁在準決賽談笑用兵下，憑羅拔利雲度夫斯基梅開二度，以2:0輕取艾阿里晉決賽，加上世冠盃歐洲隊的實力一向稍高，而近屆歐洲隊在賽事遇上中北美洲隊，好幾次都是淨勝2球（見附表1），難怪今役拜仁被一面倒看好，的確，拜仁上盤是個頗穩陣的選擇。

不過，成為首支中北美洲球隊殺入決賽的堤格雷斯，實力亦不容小覷。這支墨西哥球隊要從次圈開始過關斬將，但這對本土聯賽剛開咧的堤格雷斯而言正是好的熱身，而且堤格雷斯陣中不乏猛將，法國前鋒基格納就在賽事2場入3球，預計今役可以逼拜仁使出真功夫，因此，今役刨波膽時，考慮到拜仁今季防守並非處最高水平，宜吼有失球的波膽，取拜仁勝3:1就最適合。

至於早場由艾阿里對彭美拉斯的季軍戰，就要捧入球「大」。稍為有經驗的球迷都知道，凡大賽的季軍戰，入球必多，這很大程度因為兩隊都放開來踢，而世冠盃亦不例外，季軍戰基本上是「入球騷」，近5屆的季軍戰，總入球都在3球或以上（見附表2）。由於南美代表彭美拉斯要為球隊於準決賽意外落敗雪恥，艾阿里亦要為非洲球隊爭光，今役勢必鬥攻。（球賽編號：星期四1；有線601及661台今日11:00直播）

賽制方面，決賽一場決勝負，若比賽於法定比賽時間內賽和，則會進行加時，若仍未能分出勝負，則以互射十二碼決勝；季軍戰若比賽於法定比賽時間內賽和，直接以互射十二碼決勝。

文：數人

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熱選

星期四1 艾阿里大[2.5/3]（1.98）x星期四6 拜仁慕尼黑（上） 2x1

冷推

星期四6 拜仁慕尼黑勝3:1（8.75）

附表1

世冠盃歐洲隊遇中北美洲隊常至少淨勝2球

2016 4強 皇家馬德里勝CF阿美利加2:0（1:0）

2014 4強 皇家馬德里勝藍十字4:0（2:0）

2012 4強 車路士勝蒙特雷3:1（1:0）

2009 4強 巴塞隆拿勝阿蘭特3:1（1:1）

※前者為歐洲隊

附表2

世冠盃季軍戰利「大」

年份 戰果（半場） 入球大細*

2019 蒙特雷和希拉爾2:2（0:1） 大

2018 河床勝鹿島鹿角4:0（1:0） 大

2017 帕丘卡勝艾查捷拉4:1（1:0） 大

2016 國民體育會和CF阿美利加2:2（2:1） 大

2015 廣島三箭勝FC廣州2:1（0:1） 大

*中位數為2.5/3球

※只計90分鐘戰果

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「藍戰士」車路士在易師後表現復甦，球隊今季於盃賽亦表現醒神，特別是對着著低組別的球隊，就更加冇留手，因此，在周四的英足盃16強作客英冠的班士利時，就算車仔要讓球半/兩球，都照捧上盤。（球賽編號：星期四10；明日4:00am開賽）

車路士自從在1月底以前多蒙特的德籍教頭杜曹代替林柏特掌帥之後，球隊立即有反彈表現。在杜曹麾下，車路士共獲3勝1和，今訪班士利時，杜曹雖然料會作出轉換，但車仔勝在後備實力好，讓後衞葛特蘇馬及中場尼高路簡迪等擔正，配合年輕球員如中場赫臣奧杜爾及前鋒譚美阿巴謙等，球隊仍力足贏波。

畢竟，在杜曹以往執教多蒙特及巴黎聖日耳門時所見，他在盃賽都會「去馬」，絕對不是「重聯賽、輕盃賽」的教頭。另外，車路士今季在盃賽亦表現醒神，今季10場盃賽共獲7勝3和（只計90分鐘戰果），其中今季於盃賽3次遇下低組別球隊，更全勝兼共入了13球並只失1球，當中包括在季初的英聯盃以6:0大炒今役對手班士利（見附表），今役又與班士利狹路相逢，要贏兩球或以上，並對沒問題。

班士利目前在英冠位列中游，實力難與車路士比擬，而他們在上周六鬥打比郡的聯賽又因球場積水而改期，令球隊在鬥車仔前少了一場比賽熱身，就算主力如前鋒活祖及中場史迪奧斯等全部可以候命，今役只能輸少當贏。

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讓球

星期四10 車路士（上）

今場數字密碼

3 車路士在新帥杜曹帶領下，近3仗全勝

6 車仔今季與班士利曾交手1次，並贈送班士利6蛋

13 車路士今季於盃賽3次遇下低組別球隊，全勝兼共入了13球

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狼隊今季演出令人失望，在周四的英足盃16強迎戰修咸頓時，就算後者亦正值低潮，都難言穩勝。鑑於狼隊近季迎戰修咸頓時經常半場和波，而且更常常開半場0:0，今役亦可博這個有2.25倍的半場波膽。（球賽編號：星期四4；無綫85台明日1:30am直播）

狼隊自從在18/19球季重返英超後，過去兩季都能以第七名過終點，不過，球隊今季演出明顯跌watt，目前只得27分排第14位，近7場比賽亦只得2勝2和3負；在周四迎戰修咸頓時，狼隊續缺前鋒魯爾占美尼斯等主力，有主場亦未必能看好。

在聯賽排第12位的修咸頓正值低潮，目前已4連敗，當中包括被曼聯狂數9:0，今訪狼隊時又續有中場贊基域斯停賽，新加盟的中場南野拓實亦不符合上陣資格，實在難靠。狼隊近5季迎戰修咸頓共獲2勝3和，當中有4次都是半場打和0:0（見附表）；既然兩軍都沒有贏波把握，不如相往績，博兩軍半場打和0:0。

賽制方面，每圈均以一場決勝負，若比賽於法定比賽時間賽和，則會進行加時；若仍未能分出勝負，則以互射十二碼決勝。

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半場波膽

狼隊和0:0（2.25）

狼隊近5迎修咸頓成績

日期 賽事 賽果（半場）

24/11/2020 英超 和修咸頓1:1（0:0）

19/10/2019 英超 和修咸頓1:1（0:0）

29/09/2018 英超 勝修咸頓2:0（0:0）

10/04/2009 英冠 勝修咸頓3:0（3:0）

04/03/2008 英冠 和修咸頓2:2（0:0）

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荷蘭盃半準決賽續在周四上演，由海倫芬迎戰飛燕諾。飛燕諾牌面佔優，但球隊近況反覆，而且該支鹿特丹球隊今季在盃賽半場未嘗領先，信數據的話不妨取兩隊今役半場打和。（球賽編號待定；明日4:00am開賽）

飛燕諾是荷甲老牌球會之一，亦是荷盃前盟主，不過球隊今季表現平平，目前在聯賽只排第5位，而球隊近5場只得2勝3負，今訪海倫芬時，不宜過份高估。目前在聯賽排第8位的海倫芬，今季一改以往「有前冇後」的踢法，表現頗為穩定，近7仗僅1負，當中更有4場是半場與對手打和的。今迎飛燕諾時，海倫芬主力如前鋒軒克維爾曼及中場祖爾華亞文等都可以候命，有力與飛燕諾一戰。

飛燕諾雖然亦有前鋒貝侯斯腳風頗順，但球隊今季在盃賽都未能於上半場先聲奪人，在今季7場盃賽中，半場不是打和就是落後（見附表），今役又要作客，相信難以有所突破，寧取兩軍半場打和。

賽制方面，賽事以一場決勝負。若比賽於法定比賽時間賽和，則會進行加時；若仍未能分出勝負，則以互射十二碼決勝。

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海倫芬 對 飛燕諾（球賽編號待定）

半場主客和：海倫芬和

飛燕諾今季盃賽半場未曾領先

日期 賽事 戰果（半場）

21/01/2021 荷盃 主勝荷華高斯3:2（1:1）

11/12/2020 歐霸 中負禾夫斯貝加0:1（0:1）

04/12/2020 歐霸 主負薩格勒布戴拿模0:2（0:1）

27/11/2020 歐霸 客和莫斯科中央陸軍0:0（0:0）

06/11/2020 歐霸 主勝莫斯科中央陸軍3:1（0:0）

30/10/2020 歐霸 主負禾夫斯貝加1:4（0:2）

23/10/2020 歐霸 客和薩格勒布戴拿模0:0（0:0）

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