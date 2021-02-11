速龍周三投進了19球三分，在N鮑維（Norman Powell）及施亞甘（Pascal Siakam）分別攻入28和26分帶領之下，作客以137:115輕取巫師，在NBA常規賽兩連勝。

速龍今場共有七名球員得分達雙位數，他們都至少入了一球三分波，全隊三分球32投19中（命中率59.4%）。三分球4投3中的N鮑維在上半場攻入了今戰所得其中15分，施亞甘亦在上半場貢獻了18分，攻入21分的洛利（Kyle Lowry）三分球則8投5中，協助上半場領先74:61的速龍輕鬆打敗巫師。

巫師射手比爾（Bradley Beal）今場獲24分，韋斯卜克（Russell Westbrook）獲23分、7助攻及6籃板進賬，球隊仍然連續八場不敵速龍。今季開季後2勝8負的速龍，近6戰贏出了5場，目前以12勝13負（勝率48%）排在東岸第5位。

周三NBA常規賽戰果

巫師 115:137 速龍

小馬 118:117 鷹隊

網隊 104:94 溜馬

灰熊 130:114 黃蜂

木狼 112:119 快艇

公牛 129:116 塘鵝

金塊 133:95 騎士

太陽 125:124 公鹿

湖人 114:113（加時） 雷霆

註︰前者主場

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