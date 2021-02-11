矢志憑出戰G League得到重返NBA機會的林書豪，周三為聖克魯斯勇士首次出戰，個人上陣30分鐘交出18分及5次助攻的數據，表現尚算不俗。然而，美國就有傳媒分析看淡林書豪重返NBA的機會，全因難以說服各支球隊選擇已經32歲他而非更年輕，薪酬更低的球員。

作為全隊最年長球員，林書豪在比賽中展現過人的大局觀及組織能力，相對一眾急於表現自己的年輕球員，長處是顯而易見，然而現時體能以及單防卻成為他最大弱點。加州傳媒《The Mercury News》有記者在林書豪的首場比賽撰文分析指，林書豪已經近一年未有比賽，有周三如此表現實在不易，不過單是這一點不足以吸引聯盟內各支球隊，就算拿聖克魯斯勇士的「大佬」金州勇士的後備控衞華拿馬卡（John Wanamaker）比較亦未見有優勝之處。

文章認為不少NBA球隊會更傾向薪資更低，運動能力更好的新人多於簽入現時的林書豪。更巧合的是，同場有37歲老將積克（Jarret Jack）只打18分鐘就交出10射9中23分的高效表現，搶去林書豪光芒，同時亦似乎向林書豪宣告現時表現仍未足以令他得到NBA球隊的賞識，雖然仍有時間爭取表現，但注定他回歸NBA之路不平坦。

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