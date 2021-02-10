記性好的球迷應還記得，烏拉圭射手蘇亞雷斯效力英超利物浦最後的一段日子，常傳出會離隊的消息。在13/14球季，更傳出另一英超球會阿仙奴願付4,000萬加1鎊收購他。只是蘇亞雷斯最後選擇留隊，才成為阿仙奴另一險簽名將。不過據《The Athletic》報道，蘇亞雷斯欲加盟槍手原來千真萬確，只因紅軍隊長謝特成功遊說他多留一年，後者才會在13/14球季續效力利物浦，並在2014年夏天才以高價改投西甲巴塞隆拿。

《The Athletic》經多方調查後指，蘇亞雷斯欲加盟阿仙奴是真有其事，而當謝拉特知道蘇亞雷斯在2013年夏天真想改投槍手時，馬上傳訊息予這位烏拉圭隊友。但蘇亞雷斯去意已決，並罵利物浦會方和當時領隊羅渣士講大話，最後二人相約在訓練基地見面。

之後謝拉特傳訊息予羅渣士，說會勸蘇亞雷斯留下，並將向後者遊說，如果是西甲皇家馬德里或巴塞隆拿對他有興趣，根本不會因被拒絕一次便放棄，只要他在利物浦續有好表現，相信一季後定會再向其招手。

謝拉特更向蘇亞雷斯表明，永遠不想在英超跟他對壘。如果蘇亞雷斯決定加盟阿仙奴，更會令兩隊實力此消彼長。謝拉特還大打人情牌，指蘇亞雷斯真改投阿仙奴的話，勢將破壞跟利物浦球迷的良好關係，但若他多留一年，一定會有比阿仙奴更好的球會打他主意。

最後謝拉特、蘇亞雷斯和羅渣士三人會面，羅渣士向蘇亞雷斯保證，真的想他留隊，而蘇亞雷斯就答應二人，會好好訓練，大家還握手言和。但謝拉特坦承，根本不知道蘇亞雷斯會否真的歸隊。幸好蘇亞雷斯信守諾言，歸隊後努力練習，而謝拉特和羅渣士更因此相視而笑。結果13/14球季，蘇亞雷斯射入31球成為英超神射手，到2014年夏天，他便以超過8,000萬歐元轉會費改投巴塞。

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