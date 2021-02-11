英超球星大把錢，他們或對自己的財富並不上心，其中周薪20萬鎊效力曼城的翼鋒馬列斯，被英國《太陽報》踢爆3前年效力李斯特城期間，曾遭人盜用身份成功申請信用卡，一共遭騙了17.5萬鎊（約188萬港元）之後，事隔5個星期馬列斯才得悉事件！

報道指，一位名叫做穆罕默德的剷車司機，盜用馬列斯的身份，透過電話向銀行申請信用卡，竟然輕鬆獲批。結果他手持馬列斯的信用卡，到了西班牙伊維薩島度假參加豪華派對、狂買名牌等，回到英國還去了賭場揮霍，合共騙取了馬列斯17.5萬鎊。

不過事件最終都被揭發面臨判刑，穆罕默德已承認欺詐罪，將於月尾就會判刑，果然是「有咁耐風流，就有咁耐折墮」！

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