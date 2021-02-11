愛華頓加時後以5:4淘汰熱刺的英格蘭足總盃第5圈比賽，是1961年2月以來由頂級聯賽球隊對壘的英足盃最多入球的一仗。根據Opta的統計，這是熱刺領隊摩連奴執教生涯中，第六次在單場比賽中失4球或以上，亦是自2015年1月任車路士領隊時，球隊以2:4不敵巴拉福特之後，執教球隊首次在盃賽失4球。

根據Opta的統計，今場是摩連奴執教生涯第981場比賽，亦是首次在同一場比賽中得球和失球都是至少4球，而摩佬執教的球隊單場失5球，上一次已是2015年1月車路士在英超以3:5受挫當時由普捷天奴任領隊的熱刺。

另外，愛華頓今場所入的首3個入球，相差時間只有7分26秒，是摩連奴自2018年領曼聯作客白禮頓之後，執教球隊首次半場失3球。至於為愛華頓追平1:1的卡維特利雲，各項賽事已為拖肥射入了50球（159場），其中有26球是於領隊安察洛堤麾下射入，基菲爾施古臣則成為了自2012年4月英超對富咸之役的派拿亞以來，第一位單場貢獻3次助攻的愛華頓球員。

另外今場攻入一球的射手哈利卡尼，據統計這位英格蘭射手已經一共為熱刺攻入209球，壓過熱刺名宿卜比史密夫，升上隊史射手榜第2位。不過現時熱刺隊史射手榜中，排在首位的是在1961至70年效力熱刺期間，一共射入266球的格維斯（Jimmy Greaves），因此卡尼距離成為熱刺隊史射手王仍有一段距離。

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