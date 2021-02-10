決定離逃CBA 的林書豪，出走其一重要原因是怕了當地聯賽的傷人文化，他過往常上載自己賽後血痕纍纍的相片（圖），直言被嚇怕了。近日其經理人團隊成員王凡大爆中國籃球圈的內幕，他批評CBA 球隊因太看重勝負，為贏波而不擇手段。

林書豪上季以NBA總冠軍球星身份空降北京首鋼，加盟僅一季不斷受皮肉之苦。王凡出席節目時坦言「勝負在中國太重要了」，造成球員的惡意傷人文化。他亦批評，勝負關乎到教練的飯碗和收益，因此教育球員從小往獲勝利方向走。「在中國，為甚麼有這麼多改年齡、大打小（虛報年齡打低級賽事）的事情？這都是為贏球而不擇手段，教練從小就教導這些動作，不是說要把對方主力打殘，但起碼讓他害怕。」

著名籃球記者賈磊也補充，往年採訪時也曾聽聞過CBA 青年隊教練教球員「出陰招」：「有青年隊教練教導內線隊員時，不是教他怎樣跳起來封阻，而是教他撅一下頂一下，把位置頂出來。」

文：華弟

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