36歲的巴西中堅堤亞高施華去季為巴黎聖日耳門（PSG）踢完歐聯後，就約滿離開，其後以自由身加盟車路士。近日他接受訪問時談到自己決意離開PSG的原因，認為球會應給予他更多的尊重。

去季因疫情關係，原定6月就完約的施華，決定為PSG踢完8月的歐聯賽事才離開，但他表示球會從來未有與他談過續約：「他們從來未有為我提供過新合約，亦未有問我是否願意留下來繼續效力，這對我而言是非常不好受。實際上，即使疫情發生，球會有三個月的時間去計劃所有事情，但他們甚麼亦沒有做。」

他續指：「我是在PSG效力了8年的隊長，不是那些只短短踢一季就離隊的球員，我亦助球會贏下不少冠軍。我認為我應該獲得球會更多的尊重，即使卡雲尼亦是。」

最終他和卡雲尼雙雙轉戰英超，分別加盟車路士和曼聯，堤亞高施華更有幸再與杜曹合作。有指2位年30的球員亦有望與球會續約，來年繼續征戰英超。

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