2號種籽拿度在周四的澳網第2圈賽事面對世界排名177位的美國球手米高蒙奧未受太大考驗，以直落三盤6:1、6:4及6:2擊敗對手晉級。

拿度今場開局相當順利，首盤先後於第4和第6局打破蒙奧的發球局，率先以6:1取下首盤。雖然莫亞在第2盤表現有所提升，不過拿度始終技高一籌，在第5局又再破發，並且在不失一局之下以6:4再贏一盤。

不過在第2盤尾段發生了一段小插曲，鏡頭捕捉到觀眾席上有一位女球迷懷疑向拿度做出不文手勢，引起場內一片嘩然，最終該球迷被在場保安人員「請離場」。然而場內觀眾繼續議論紛紛，令準備發球的拿度不禁露出尷尬笑容。

第3局初段雙方戰況咬緊，蒙奧多次在劣勢下力保發球局，可惜到第5局出現多次失誤，仍逃不過被破發的命運。拿度及後越打越有信心，擊球落點刁轉，令蒙奧疲於奔命，這位「泥地王」再於第7局破發，最終再贏一盤6:2結束賽事。

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