周三法國足總盃64強賽事，法甲班霸巴黎聖日耳門（PSG）作客憑着前鋒摩斯堅恩一箭定江山，以1:0小勝卡昂晉級。不過今場交出助攻的巴西主將尼馬，在下半場被對方守將踢傷退下火線，有報道指這名PSG翼鋒已經無緣下周在歐聯16強首回合，作客倒戈巴塞的焦點賽事。

剛於上月初才傷癒復出的尼馬，今場法足盃正選上陣兼成為PSG隊長，而且在上半場已經多次在邊路創造威脅，更於49分鐘用個人能力壓落底線後傳中，助摩斯堅恩輕鬆射成1:0。不過56分鐘PSG就收到一個壞消息，尼馬在轉身時被對方守將踢跌，神情痛苦並且一直緊握自己的左大腿，隨後教練普捷天奴立即用基利安麥巴比換下受傷的尼馬，後者走下場時亦得到麥巴比的安慰。

根據法國傳媒隊報稱，PSG方面已經認為尼馬肯定無緣出戰對陣巴塞的歐聯16強首回合賽事，賽後普捷天奴就指尼馬的內收肌受傷，不過未有透露會休戰多長時間：「我未有後悔派尼馬上陣，他很適合比賽，但這些事情（受傷）就是發生了。現在這一刻很難知道時間，我們會在周四與醫生見面。」

將會在下周出戰歐聯的PSG近期相當不幸，除了尼馬在周三的法足盃受傷外，球隊在上一輪2:0客勝馬賽一役，又有翼鋒迪馬利亞亦出現大腿受傷的情況，相信下周作客巴塞的進攻重任，將會落在麥巴比身上。

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