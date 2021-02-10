【本報訊】香港桌球「一哥」傅家俊跟前經理人公司Passion Marketing Company Limited有關私下收酬出席活動而違約的訴訟，自2019年6月28日至今已過了年半，Passion董事陳恩能周三向傳媒發聲明，表示會堅決繼續控告傅家俊違反合同的法律索償。

身兼體育評述員、綽號「丹尼爾」的陳恩能聲明中詳述事件，他提到2017年3月跟傅家俊簽訂運動經理人合同，自此成為他唯一及獨家經理人，所有香港及澳門特區的所有運動、教育、媒體及娛樂項目及活動中代表傅，但2019年6月，Passion以傅涉嫌違反合同而向他展開民事訴訟，並指傅在沒有通知或通過Passion的情況下私下接受客戶邀請，並涉嫌與第三方洽談在香港設立桌球學校。

訴訟期間亦牽涉另一項有關facebook專頁的管理權問題，傅家俊曾於去年1月入稟區院，表示他和經理人公司解約後，Passion在沒有其授權下繼續管理FB專頁，要求法庭下令前經理人交還「管理員」身份權限，並要賠償損失，最後法官於上月25日頒下判辭，指出經理人公司同意交出FB專頁控制權，在雙方一致同意下和解。但法庭同時拒絕了傅家俊申請撤銷Passion控告其違反合同的申索，陳恩能在聲明中表示：「Passion會堅決繼續及專注於控告傅先生違反合同的法律追索，向法庭尋求公義，Passion堅信每一個人都應有基本的法律及道德的責任去履行自己所簽署的合約，任何公然及/或故意無視合約的精神的行為都不可接受及不能容忍。」

傅家俊於去年6月中在香港開設首間綜合桌球與跨學科理論的兒童桌球學校，致力培養學員的桌球技巧、溝通、禮儀等。