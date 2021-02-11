葡萄牙盃周三四強首回合，布拉加主場迎戰波圖出現咗一幕恐怖畫面。比賽去到下半場65分鐘波圖嘅路易斯迪亞斯起腳嘅時候，踩斷咗對手大衛卡莫後防腳踭，結果佢就被紅牌直接趕離場，而大衛卡莫就要直接由救護車送院。不過當架救護車揸走嗰陣，就疑似畀啲草同泥卡住郁唔到，兩隊嘅球員見到都立即走埋去幫手推車，令架救護車順利駛走，都算係為今場八黃兩紅，充滿火藥味嘅比賽降吓溫。

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