此前阿仙奴官方發佈聲明指，由於武漢肺炎疫情關係，英國政府對葡萄牙實施旅遊禁令後，導致歐霸32強阿仙奴對陣賓菲加的兩回合賽事也無法在原址舉行。現時阿仙奴方面已經宣佈首回合會移師至意大利羅馬進行，不過次回合暫時未有消息透露。據英國每日郵報稱，由於旅遊禁令是由英國政府施加，因此根據歐洲足協的規定，兵工廠需要向賓菲加賠償4.4萬鎊（約47萬港元）。

此前在英國政府公佈的「紅色名單」當中，葡萄牙被列入高風險的國家名單當中，從名單上的國家到訪英國的話，就需要先自我隔離10天。歐洲足協公佈的最新指南中就提到，假如改變場地是由客隊所在地的政府提出，該隊就需要向另一方賠償比賽費用的10%，而32強賽事的費用為44萬鎊，因此阿仙奴需要向賓菲加方面支付4.4萬鎊。

另外從歐洲足協公佈一份長達37頁的醫療指南中，就詳細說明了在疫情期間，球會應該採取哪種措施去確保員工、球員及其他官員的安全，而且在歐洲足協的《重返賽場協議》中就建議球員不要在比賽完結後交換球衣。

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