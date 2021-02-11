勒邦占士（LeBron James）周三扮演關鍵先生，在法定時間為湖人射入扳平的三分球，在加時比賽末段又破壞對手最後一擊，帶領湖人以114:113險勝到訪的雷霆，在NBA常規賽六連勝。

湖人今場首節落後雷霆23:37，第二節更一度被客軍拉開至43:23，不過湖人及後逐漸收復失地，完半場落後57:67。湖人在第三節憑出色防守限制雷霆只攻入17分，打完第三節僅以6分落後。湖人在第四節戰至最後4分59秒終以95:94首次超前，而在一番惡鬥後，占士在法定時間最後19.6秒遠射三分得手，為球隊追成105:105，多特（Luguentz Dort）及後射失三分球，雙方要加時再賽。

加時比賽，雷霆由多特2罰俱中而領先107:105，但湖人之後有舒路達（Dennis Schroder）射入2罰球及1球兩分而超前至109:107。而在OKC追至111平手後，馬菲斯（Wesley Matthews）射入關鍵三分球，雖然杜特在最後30.2秒為雷霆追成113:114後，LBJ跳投未能命中，但他破壞了雷霆最後一擊，結果有安東尼戴維斯（Anthony Davis）連續第二場缺陣的湖人加時後以1分險勝。

勒邦占士今場為衞冕的湖人貢獻了25分、7助攻及6籃板，夏利爾（ Montrezl Harrell）獲20分，舒路達有19分、5助攻、7籃板，古斯馬（Kyle Kuzma）則有15分及9籃板進賬，協助有五人得分雙位數的湖人險勝OKC，繼雙加時贏活塞135:129及加時力克雷霆119:112後，連續第三場加時後才取勝。

雷霆陣中有四人得分上雙，得分最多是獲25分、8籃板、8助攻、4偷球的賀福特，其次是24分、6籃板的K威廉士（Kenrich Williams ），另外多特攻入了17，H迪亞奴（Hamidou Diallo）有「雙雙」的15分、13籃板進賬。

此外，上月確診武漢肺炎的唐斯（Karl-Anthony Towns）周三終於復出，自1月13日以來首度出賽，但他雖取得「雙雙」18分及10籃板，木狼於主場仍在半場領先6分下被快艇以119:112擊敗。後者今場有尼納特（Kawhi Leonard）攻入個人今季新高的36分，後備L威廉士（Lou Williams）又有27分進賬，木狼陣中則以拿斯列特（Naz Reid）得分最多。

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