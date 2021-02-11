根據德國天空體育報道，拜仁慕尼黑前鋒湯馬士梅拿在周三的武漢肺炎病毒檢測中呈陽性反應，他將會缺陣周四世冠盃的決賽。

拜仁慕尼黑目前正在卡塔爾參加世界冠軍球會盃的賽事，周三球隊在進行訓練後接受了武肺病毒檢測，結果湯馬士梅拿呈陽性反應，他將要接受隔離，他目前至少缺陣拜仁未來三場賽事，包括周四世冠盃對堤格雷斯、聯賽對比勒費爾德及法蘭克福。

湯馬士梅拿是拜仁陣中過去幾周中第三位中招的球員，早前查維馬天尼斯和哥列斯卡同樣因為確診未能參與這場決賽，加上中堅謝路美保定因因私人原因已先回到慕尼黑，不會出戰周四的世冠盃決賽，令拜仁少了四名主力球員應戰。

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