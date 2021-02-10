曼城周三在英格蘭足總盃第5圈憑基爾獲加、史達寧及加比爾捷西斯先後建功，作客以3:1淘汰英冠的史雲斯而打入8強，曼城各項賽事並已連贏15場，打破英格蘭頂級聯賽球隊的最長連勝紀錄。

雖然賽程頻密，曼城領隊哥迪奧拿今場仍派出強陣應付史雲斯，周日作客大勝利物浦4:1之役的史達寧、洛迪卡斯簡迪、貝拿度施華及根度簡繼續正選上陣。控球佔盡優的曼城，於30分鐘憑有幸運成份的入球領先。當時基爾獲加在禁區外傳中，門前的費倫托利斯及加比爾捷西斯都未能觸到皮球，但皮球順利入網，曼城領先史雲斯1:0。這記入球是基爾獲加相隔3,686日後在英足盃的首個入球，而他上一次在英足球士哥，要數到2011年1月效力阿士東維拉時對錫菲聯之役的入球。

曼城在換邊後迅即再入兩球。47分鐘，洛迪卡斯簡迪交出助攻，史達寧接應後殺入禁區冷靜射入，曼城領先2:0。僅3分鐘後，加比爾捷西斯便接應貝拿度施華頭槌傳送，在門前得球後轉身抽入，曼城領前至3:0，着眼於周六英超迎戰熱刺一使的哥迪奧拿，得以在不久後便先後調離史達寧、貝拿度施華和根度簡。

及後，曼城有洛迪卡斯簡迪在72分鐘足踝受傷退下火線，史雲斯則於77分鐘由2月1日正式加盟、後備上陣的小將摩根韋達卡射入在新球會的第一球而破蛋。曼城最終以3:1輕取史雲斯，晉身英足盃8強。

今仗是哥迪奧拿執教曼城268場比賽以來取得的第200場勝仗，球隊在各項賽事15連勝，打破了英格蘭頂級聯賽球隊最長連勝紀錄。之前的14連勝紀錄是普雷斯頓在1891/92球季締造，阿仙奴在1987/1988年追平此一紀錄。哥迪奧拿賽後表示︰「這對我們來說很驚喜，我們不能否認我們為打破這個紀是如何開心和自豪。紀錄是等待打破的，但他們要必須表現出色才可以（擊敗它）。在現代足球中要取得15連勝並不容易。」

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