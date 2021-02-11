周四上演澳洲網球公開賽的第4天賽事，女單4號種籽球手姬蓮衞冕失敗，以3:6、2:6不敵35歲的愛沙尼亞球手簡妮比，於第二圈賽事止步。至於首圈輕鬆過關的女單1姐芭迪，面對同鄉嘉維路娃，雖以直落兩盤淘汰對手，不過過程亦不算容易。

今屆澳網女單賽事已爆出不少冷門，上季雖在同一個地方捧起澳網冠軍，但姬蓮此前就表示自己對衞冕感到有壓力，這位22歲的美國球手周二面對35歲簡妮比，完全未有發揮出水準，首盤就已經被簡妮比佔據主動，在第4被對方破發下，姬蓮先輸一盤3:6。戰至第二盤姬蓮仍舊無法調整好狀態，在第3及第7局被簡妮比破發後，最終再輸一盤2:6，止步第二圈。

比賽完結後姬蓮立即面無表情的離開球場，隨後在新聞發佈會上承認自己心態出現崩潰的情況：「從身體、心理還是比賽的表現而言，我也感覺到自己不在最佳狀態，很明顯一切也不太好。我的意思是，我覺得自己無辦法好好地去處理自己的壓力，我太緊張了，所以無辦法找到自己的節奏。」

同日另一場，1姐芭迪雖在首輪僅以44分鐘就淘汰對手成功晉級，不過來到第二圈面對同樣來自澳洲的球手嘉維路娃，就面贏得不算太輕鬆，開賽首局就先被對方破發，但芭迪迅速調整好狀態，並且接連破發贏下第一盤比賽。不過第二盤芭迪就錄得多達26次的失誤，導致雙方打成6:6平手，要用「搶7」分勝負，最終芭迪贏細分9:7晉級下一圈賽事。賽後芭迪就提到由於過去有接近一年沒有打比賽，因此自己需要更多時間去適應，不過同時對自己最近的表現感到滿意。

-----------------------------

貸款過新年 即送新春大利是

恭喜發財大家都發財！

邦民送您新春大利是！只要喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！