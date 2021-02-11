禮拜三係鼠年嘅尾二嗰日，2隊英超Big 6球隊熱刺同曼城齊齊出戰英足盃第5圈，可惜就同人唔同命，熱刺作客鬥同級嘅愛華頓，雖然為球迷上演一場入球騷，可惜鬥到加時都係輸4:5出局；另邊廂嘅曼城就繼續風騷，作客英冠史雲斯輕鬆贏3:1晉級8強，各項賽事連勝15場。兩隊嚟緊年初二會交手，睇怕哥迪奧拿帶領嘅藍月食完「天鵝肉」後，仲想食埋熱刺嘅豆腐防線同佢哋開年！

加時4:5負拖肥

熱刺今場開波3分鐘已靠達雲臣山齊士頂成1:0，但之後防線不斷犯錯，畀卡維特利雲、李察利臣同基菲爾施古臣幫愛華頓反超前3:1，但上半場尾段拉美拿再幫熱刺追近2:3。57分鐘，熱刺有達雲臣山齊士梅開二度追成3:3平手，點知68分鐘輪到李察利臣起孖，幫「拖肥」再領先4:3。尾段熱刺領隊摩連奴換入哈利卡尼，呢位英軍前鋒不負眾望，喺83分鐘幫球隊追成4:4，兩隊要踢到入加時，但最終愛華頓就靠班納特安尼斯奧喺加時入波，最終以5:4淘汰熱刺。今場一共產生咗九個入波，係自1961年以嚟英格蘭頂級聯賽球隊互撼嘅英足盃當中，入波最多嘅一場，相信球迷都睇得好過癮。

不過輸波嘅摩佬就同球迷有唔同睇法，事關喺佢領軍生涯21年入面，今場只係第6次畀對手單場攻入4球或以上（見附表），以調校防守見稱嘅摩佬，望到熱刺咁嘅豆腐防線當然唔滿意：「靠進攻足球贏波嘅大前提，係你犯嘅錯唔可以多過你創造嘅機會，所以今場入四球都仲係唔夠。入波之後球隊就失誤、失誤同失誤，然後先再入波、入波再入波。」

對比起嬲爆嘅摩佬，另一名戰術大師愛華頓領隊安察洛堤就淡定得多，話晒佢經歷過伊斯坦堡之夜，有乜風浪未見過，所以當班納特射入奠勝球、全隊上下興奮慶祝嗰陣，肥安就俾鏡頭影到喺到嘆咖啡，真有大師風範。

曼城15連勝破紀錄

同日曼城就派出強陣出征史雲斯，結果憑基爾獲加、史達寧同加比爾捷西斯各入一球，以3:1輕取史雲斯收穫各項賽事15連勝，打破咗英格蘭頂級聯賽球隊嘅最長連勝紀錄外，今場亦係領隊哥迪奧拿執教268場比賽以嚟嘅200場勝仗，咁強勢嘅曼城年初二遇上豆腐防線嘅熱刺，相信哥帥都準備跟喺肥安後面排隊等食喇！

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