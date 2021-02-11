周中畀兩場半冷心水，中一場里爾和[-1]，有3倍幾，平注出手都叫有得執。今周繼續留喺法國，捧兩支旺門法甲球隊。摩納哥攻力幾勁唔使多講，上場法盃留晒力都晉級，下星期日年初三晚八點呢個黃金時間，主場對羅連安特，入波一定唔少，中入球「大」就真係大吉大利啦。

摩納哥已經聯賽七連勝，其中累積轟入22球，平均超過3.1球，真係單邊都夠開大。雖然周中法盃只係小勝格勒諾布爾1:0，不過睇返陣容，收起禾蘭、賓耶達等主力，法比加斯、高路雲、蘇菲亞尼迪奧普等都冇踢足，叉足晒電應付今仗；講真以摩納哥𠵱家氣勢，只係落後榜首里爾六分，爭冠軍絕對唔係冇機會。佢哋聯賽主場已經連續八場開「大」，下場就作客惡鬥巴黎聖日耳門，一定唔想道氣窒住，教練尼高高華會部署繼續狂攻。

羅連安特家陣排第17位，都有護級壓力，不過隊波呢排都好醒神，連埋盃賽就五場不敗，包括爆大冷贏巴黎聖日耳門3:2，對住強隊都有心鬥攻嘅決心，真係值得一讚；上月初羅軍先主場對完摩納哥，結果以2:5大敗，雙方入足七球，今次打個五折都夠開「大」啦。

法甲另一支旺門球隊就係里昂，連埋盃賽都已經五連勝，聯賽都只係落後里爾兩分。里昂周六就主場對蒙彼利埃，蒙軍近期叫做好番多少，連贏兩場，不過聯賽作客強隊戰績就麻麻，之前作客馬賽同巴黎聖日耳門都大敗。以里昂人腳，上仗半力都數阿些斯奧5:1，今次唔難淨勝兩球或以上，「讓球主客和」放心捧「主勝」。

文：Goal進

截稿前馬會尚未開盤，盤口僅供參考，讀者記得留意足智彩網頁。

資料寶藏

1. 摩納哥是法甲入球「大」比例最高球隊，24場聯賽有20場開「大」（以2.5球計），比率達83%。

2. 西悉尼流浪者近6戰取3勝3和，6場盤路為4贏1和1輸，贏盤率達67%。