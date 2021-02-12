英格蘭北部國家聯賽球隊車士打的球迷組織，周四本來舉行Zoom視像會議，讓170多個球迷與該隊領隊商討球隊未來方向，怎料會議期間竟遭黑客入侵，被色情畫面佔據成個螢幕，連累一班球迷要提早終止這次難得的網聚。

車士打球迷組織City Fans United舉行了一個Zoom直播會議，集合了170多個球迷，但進行期間突然變成一名裸女在各人的螢幕上出現，結果該組織要提早結束這次的視像會議。

組織在會議期間已表示受到「不明外部干擾」，隨後在結束會議後發聲明謂：「由於今晚的Zoom會議上出現令人反感的畫面，我們被迫提前結束會議，對於這些突然其來的畫面，我們感到生氣，也想向所有受冒犯的人致歉，我們已盡可能馬上將畫面移除，但不幸地是它仍然不斷出現，在別無方法下只能關閉這次視像會議。」

該隊領隊安東尼莊臣本準備接受球迷Q&A訪問，結果因為裸女出現，會議提早結束，最後變成該組織集合了球迷的意見列成清單，再由這位主帥未來一一解答。

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