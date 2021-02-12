因為阿基里斯腱酸痛缺陣兩場的湖人前鋒安東尼戴維斯（Anthony Davis、AD）周四已恢復操練。這位「容易受傷的男人」直言，阿基里斯腱傷患手尾相當長，所以一定要以審慎保守的態度應對。

「如果是其他傷患，我一定希望出場，但牽涉到阿基里斯腱，情況就不同了。假如是四頭肌，或者是手指受傷，我不會介意繼續上陣，但我真的不想在阿基里斯腱不適下比賽。」AD說。「今天（周四）是我（自周日感到右腳不適後）首次恢復操練，活動一下，並讓隊友測試一下我的情況。」

「我不想負傷上陣，最終因此而受傷錯過季後賽，或者是要休戰幾個星期，那是我控制不到的情況。我寧可在季初或季中缺席兩、三場比賽，便後全季一直打下去。」

最近連贏六場後，湖人目前的戰績為20勝6負，他們將於香港時間周六早上，在主場出戰灰熊。AD表示，暫時仍未肯定自己能否在這場比賽復出，主帥禾高（Frank Vogel）則透露，會在賽前才作出決定。「我們剛進行了一些練習，沒有對抗性的訓練，他完全沒有問題，情況看來很好。我們明日會先視乎他的狀態，再決定是否派他上場。」

AD開季至今為湖人上陣21場，平均每場有22.3分、8.6個籃板球及3.2次助攻。

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