車路士於周四英足盃作客以1:0擊敗英冠球隊班士利晉級，下輪將於主場鬥英超包尾大幡錫菲聯。但領隊杜曹賽後認為，大軍今仗缺少「勇氣」和「節奏」，他預期球員能名交出更好的表現。自杜曹於1月底上任後，車仔已於各項賽事保持5場不敗。

車仔今場靠譚美阿巴謙於下半場一箭定江山，以一球小勝班士利晉級，但杜曹認為對手僅在英冠排13位，而他們是英超第5的球隊，他期望藍軍表現能夠更好。他賽後形容己隊不夠勇氣，也缺乏了節奏，但他不是不滿球員表現：「我們半場作出了調動，馬高斯阿朗素因戰術被換走，安達斯基斯坦臣也因為頭痛要休息，這讓對手在進攻上容易了一點。我們上半場開段表現很好，但當我們取得入球後，我感覺到危機感提升了，我們不夠勇敢，很多時間都縮得很後，明顯地我們能表現得更好。是的，我是期望他們有更好表現，但我並非氣餒或沮喪。」

杜曹續道，「若果你缺乏節奏和自信心，對着一支願冒着所有險比賽的球隊，是很不容易。我們能做得更好，但我不想對球員太嚴苛。」英足盃8強抽籤後，車仔將在下月20日於史丹福橋迎戰英超榜尾錫菲聯，但杜曹指這會是一場硬仗，但他對球隊能在主場出戰感到高興：「這場不會容易，他們是支體能和身體質素非常好的球隊，也很有組織，但我高興我們有主場之利，這是我們想要的。」自杜曹於上月27日上任執教車仔後，藍軍已在英超4場不敗，連計今仗，已經各項賽事5場不敗。他們現在聯賽榜以23場得39分排在第5。

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