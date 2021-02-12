此前阿仙奴曾發聲明指，由於武漢肺炎疫情關係，英國政府對葡萄牙實施旅遊禁令後，導致歐霸32強對賓菲加的兩回合賽事也無法在各自的主場舉行。周五阿仙奴正式宣佈，次回合原定主場舉行的比賽，現時將會改於希臘雅典舉行。

早前阿仙奴已經公佈，原定於賓菲加主場上演首回合賽事，會改於意大利首都羅馬舉行。周五就正式確認，2月25日上演的次回合賽事，將會由阿仙奴主場阿聯酋球場移師至希臘班霸奧林比亞高斯主場卡雷斯卡斯基球場上演。同時這個對碰亦成為歐聯及歐霸淘汰賽中，首個兩回合賽事亦非主場上演的對賽組合。

而阿仙奴對此球場絕不陌生，事關球隊去季歐霸32強對手正是奧林比亞高斯，當時在此球場上演的首回合賽事，兵工廠靠拿卡錫迪一箭定江山贏出，可惜次回合回到主場加時之下不敵對手出局。

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