拜仁慕尼黑於周四世冠盃決賽1:0小勝堤格雷斯，完成6冠王壯舉，隨即就受到前主帥哥迪奧拿的「挑戰」。這位在2009年也帶領巴塞隆拿成為6冠王的現任曼城領隊，笑說會打電話給美斯及當年其他麾下球員，與費歷克帶領的拜仁來一場終極對決爭奪第7冠。

在拜仁周四奪冠後，哥帥馬上拍影片恭賀前東家：「熱烈恭喜拜仁創造了這偉大成就，成為世冠盃盟主，還是6冠王。我為你們驕傲，恭喜你們每個人，特別是費歷克、球員和背後的職員。」

不過，他也在賀辭中向拜仁「下戰書」：「但要和費歷克說，你們是第2支贏得6冠的球隊，在你之前，還要另一支球隊，就是巴塞隆拿......或許我可以致電美斯和他的隊友，我們來場爭逐第7冠的比賽如何？告訴我時間和地點，我們到時赴會！」

事實上，拜仁約7年多前也差點可成為6冠王，當時球隊在軒歷基斯麾下，於2012/13球季成為德甲、德國盃及歐聯3冠王，但13年夏天改由哥迪奧拿領軍，首次帶隊就在德超盃敗給高普執教的多蒙特，而隨後雖然在歐超盃及世冠盃封王，最後也只能做個5冠王。

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