2019年，利物浦從富咸撬走當時只有16歲的哈維艾利洛，而作為英超史上最年輕的上陣球員紀錄保持者，哈維艾利洛之後各項賽事亦為紅軍上陣過9次。但過去兩隊遲遲未就哈維艾利洛的補償金達成其識，最終周四職業足球補償金委員會作出裁判，要求利物浦向富咸支付430萬鎊（約4,600萬港元），打破過去的補償金紀錄，成為最貴的16歲球員。

19年的夏季轉會窗，利物浦成功爭贏皇家馬德里及巴黎聖日耳門，成功羅致當時只得16歲的哈維艾利洛，而這位英格蘭翼鋒當時已經為富咸於英超後備上陣過三次。不過，原來雙方一直未為哈維艾利洛的補償金取得共識，據知富咸一方要求800萬鎊，但利物浦一只願出75萬鎊，最終要交由職業足球補償金委員會裁判。

周四結果出爐，利物浦需向富咸支付最高430萬鎊的補償金，當中150萬必須立即支付，而另外280萬則視乎艾利洛的表現，雙方都發聲明指接受裁決結果。英國傳媒指，富咸要全取430萬的條件是艾利洛需要為利物浦上陣滿100次，另外更要入選英格蘭。不過無論如何，430萬鎊已打破補償金紀錄，令艾利洛成為現時最貴的16歲球員，而艾利洛今季被外借至英冠的布力般流浪，聯賽上陣22場射入4球兼交出8次助攻，可見其潛質。

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