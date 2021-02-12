原定去年夏天舉行的歐洲國家盃，因應疫情關係延遲一年，不過最近英格蘭國家隊領隊修夫基已經不時入場考察球員，以便挑選出戰歐國盃的大軍名單。正執教打比郡的領隊朗尼作為英軍前輩，近日就點名大讚曼城中場菲爾科頓以及阿士東維拉中場基亞利殊，並且認為修夫基無論如何都要將二人放入大名單當中。

此前曼城4:1大破利物浦一仗，年僅20歲並且正選上陣的科頓盡顯實力，射入為藍月「埋齋」的一球。前英軍隊長朗尼近日受訪時，就認為科頓是今季英超表現最佳的球員之一：「對於菲爾科頓而言，他一直都在做自己擅長的事，他是今季英超其中一位最佳球員，哥迪奧拿把他調教得非常好。他的表現非常出色，入球以及助攻能力，希望他可以將這兩樣東西帶到英格蘭國家隊。」

除了科頓之外，今季繼續是維拉進攻核心的基亞利殊，同樣獲得朗尼的讚賞：「除了科頓之外，還有基亞利殊，他可以為國家隊帶來一些不同的東西。他們二人都應該入選大名單，而且值得上陣時間，因為他們實在表現得太好。」

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