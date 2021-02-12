前F1世界冠軍艾朗素踏入牛年行衰運，周四在瑞士盧加諾的住所附近踩單車時被汽車撞倒，雖然沒有生命危險，但據報顎骨骨折，要施手術，有可能錯過下個月在巴林展開的F1新賽季。

艾朗素周四發生了交通意外，踩單車時被汽車撞倒，據悉身體有多處傷勢，當中顎骨骨折，面部也受傷嚴重，周五會轉送往瑞士另一城市伯恩其中一間醫院的專科部門，接受進一步檢查，但報道隨後指他要接受手術。這位39歲西班牙車手所屬的雷諾車隊，隨後也確認他受傷的消息：「他有意識，神智清醒，身體狀況也還好。」

缺席了對上兩個F1賽季的艾朗素，今年將重返賽場，但這次突然受傷，有可能會影響他在下月28日出席巴林站的揭幕戰，尤其季前試車定於下月12至14日，未知他能否趕及在這1個月內傷癒。

艾朗素生涯贏得32個F1分站冠軍，更是兩屆世界冠軍得主，是F1史上分站冠軍數目第六多的車手。他在2018年離開F1，轉戰利曼24小時耐力賽及Indy 500耐力賽等賽事，今年決定重返F1。

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