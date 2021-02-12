周五澳洲網球公開賽女單第三圈，10號種籽「細威」莎蓮娜和中華台北老將謝淑薇再過一關，前者以盤數2:0擊敗俄羅斯球手普達普娃，後者雖然要和意大利的伊雲莉打足3盤，但仍勝盤數2:1晉級。不過澳洲疫情有升溫迹象，維多利亞州決定封城五日，由周五早上起禁止球迷入場觀場，球員需亦留在「Bubble」內比賽。

39歲的細威首兩圈均以大比數輕取對手晉級，今場面對的普達普娃女單世界排名雖然只得101位，但她首圈淘汰過24號種籽列絲姬，實力比預期中好，結果她首盤就首先打破細威發球局。即使細威下局隨即破發回敬，但二人亦要打至搶七才能分勝負。一度落後的細威乘普達普娃連續4次失誤，以7:6（7:5）先下一城。她次盤亦站穩住腳，未給對手逆轉的機會。全場打出9個Ace球的她，再贏一盤6:21晉級，第4圈會鬥同日贏波的7號種籽莎芭蘭卡。賽後細威回應自己當年懷着女兒奪澳網冠軍：「能入第四圈感覺當然好，這是生存的遊戲，要打好每一場。她（女兒）正式來計，其實已贏得了澳網冠軍，」

同日女單第三圈，次圈爆冷淘汰前美網冠軍安迪絲古的謝淑薇，今場對手是拍走細威姐姐威廉絲的伊雲莉。然而賽事相當激烈，首盤先被破發的謝淑薇贏6:4後，次盤被伊雲莉急起直追的氣勢壓倒，輸2:6被扳平盤數1:1。決勝盤再度首被破發的她，關鍵時刻憑3個反手製勝拿下賽點7:5，贏盤數2:1晉級，16強將鬥捷克的禾祖奧蘇娃。

今屆澳網原定每日開放3萬名球迷入場，但由於上周墨爾本機場的酒店爆疫群組確診個案上升至13宗，當中有5宗是周四錄得，包括出現英國變種病毒。維多利亞州至周五早上已有19宗病例，因此該州份決定重新實施四級限制，最少封城五日。澳網將由當地時間周五早上8時59分起開始禁止球迷入場，賽事以閉門形式進行，最快要到八強才有機會重新開放球場入場。澳網總監泰利（Craig Tiley)）周五表示，球員需留在稱為「bubble」的泡泡賽場內比賽：「比賽會繼續，球員會在bubble的形式下作賽，我們收到的消息是球員希望繼續比賽，能夠上場的只有球手及其團隊，還有相關職員，因為他們不能在家工作。」

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