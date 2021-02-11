炮竹一聲除舊歲！鼠年已過，踏入牛年，延遲一年的奧運將至，港超聯又即將開鑼，蟄伏多時的體壇摩拳擦掌，躍躍欲動，不過正所謂「無事先做到世界冠軍」，祝福說話千言萬語，心裡願望豪情壯志，一眾「牛仔牛女」運動員眾口齊聲祝福各位，新一年還是身體健康最為重要。

記者：洪量丰、徐嘉華、曾雁平

蔡俊彥

項目：劍擊

出生年份：1997年

香港男子花劍隊去年風頭無倆，年初於埃及出賽後來居上，鎖定奧運團體賽參賽資格，凱旋卻迎來一整年的停擺，港隊一哥蔡俊彥感言過程有得亦有失，應當璀燦的一年變得平淡，但塞翁失馬，他卻學懂從另一角度看待自己，沉澱過後，準備牛年重新出發。

過去一年有關奧運賽期的消息不絕於耳，有人擔憂有人期待，蔡俊彥一直以平常心面對，「我冇乜話好沮喪，多一年對我嚟講都仲好，而家經驗仲淺，可以準備再充足啲。」花劍隊去年二月底回港後即面對疫情挑戰，體院封館，訓練斷斷續續，蔡俊彥指他怕閉門訓練生活單一影響心理，因此有一半時間自行訓練，造就成長契機，「我會去劍會自己一個做下體能，或者間唔中搵個隊友做實戰練習，好多時都冇教練，自己就要擔當埋呢個角色，會考慮多咗唔同嘢，例如諗多啲個訓練對自己有冇用，唔使下下都要靠教練去安排。」

疫情下不少運動員有閒餘發掘運動以外的興趣，蔡俊彥則投入煲劇世界，他笑言自己也是大熱節目《全民造星》和《男排女將》的觀眾，「以前都會想睇，但喺香港睇電視，睇一睇就要出去外國，而家就多咗好多空餘時間，真係有節目想睇就坐定定可以追。」他從動畫《排球少年》中更有新的啟發，「呢套就好貼地嘅， 但我冇諗到原來對運動員嘅心態會幫助到，睇嘅時候都會諗到自己贏嘅時候點樣慶祝，會反思自己會唔會比賽時有啲心態上面嘅嘢冇達到要求，例如冇乜耐性好易忟。」整整一年未有比賽，蔡俊彥難免技癢，有時翻看比賽片段也是成長的過程，「我會上YouTube睇番自己啲比賽片，疫情前睇嘅都係睇自己點樣贏，而家就會睇返自己點樣輸，個個都想睇自己好睇嘅一面，但呢排發現如果想進步更多，更加要睇到自己嘅不足，唔係當娛樂咁去吹噓自己。」

依國際劍聯早前公佈的賽程，蔡俊彥最快三月底便會赴多哈參加大獎賽，牛年頭炮他不多想輸贏成績，只望投入享受其中，「新一年希望身體健康，都沉澱咗一段時間，好想再出返去呢個世界比賽，睇下成長咗嘅自己有咩新嘅體會，唔好話攞咩成績啦，呢段時間好似畀人拎走咗啲經歷，咁會唔會更加珍惜呢？」

楊珍美

項目：游泳

出生年份：1997年

因為學業、因為游泳，已有五年沒在香港過農曆年的香港女飛魚楊珍美（Jamie），難得今年適逢自己本命年，終可在港渡歲，這位七月生的「牛女」，最希望在牛年完成的一件事，就是「A標」：「不管東奧辦不辦到，我的目標不變，就是要達東奧A標。」

23歲的Jamie主項100米蛙泳，中三開始讀香港國際學校，2015年到美國密芝根大學修讀經濟，去年開始遙距讀密大碩士課程，從小接受西方教育的她對農曆年亦很有感情：「在美國讀大學的日子，每逢農曆年會約朋友去中餐館飲茶慶祝，最懷念是媽咪造的蘿蔔糕。」Jamie在密大讀了四年，2019年畢業後為了爭取東奧資格，留在密大全職練水，怎料到武漢肺炎令東奧延期一年。

「聽到東京奧運延期，感到有點亂，一下子將自己計劃全部改變，後來想清楚，也不是壞事，起碼給我多一年游我鍾意游的水，亦多一年時間去達奧運A標。」Jamie曾於2019年光州世錦賽夥拍隊友取得女子4x100米混合接力賽第14名，現仍未知能否入圍東奧，她在同一比賽的100米蛙泳初賽亦游過1分08秒70的奧運B標，這一年多的全職練水，加大她追A標（1分07秒07）的決心。

2018雅加達亞運曾游過1分07秒86PB（個人最佳）的Jamie說：「我相信自己可以游到奧運A標，這段日子改了不少技術，今年是我的『牛』年，我要做得更加好，『牛』給我的印象是勤力、硬頸，都幾似我，所以達A標的目標不會變。」

Jamie從去年五月密大因疫情關池，她就回港訓練至今，體院封院多次，她照留在內練水，昨天年三十才出關跟家人慶祝，Jamie的牛年願望是「希望疫情盡快過去、2021香港會更好」。

鄭錦興

項目：籃球

出生年份：1985年

有「港版流川楓」之稱的籃球員鄭錦興本來去年平安夜與未婚妻拉埋天窗，惟疫情所限婚期延至今年，加上籃壇停戰，鄭錦興直言去年如同「空白」，不過在空白中他亦積極轉型，先是開辦健身室，近月他則落手協助家人打理凍肉批發生意，尋求發展新路向。

鄭錦興多年與籃球為伴，每逢過年例有球隊春茗，與隊友相聚聯誼，可惜疫情影響，今年其世界罕有沒有籃球的影蹤，他坦言鼠年一片空白，「本來有好多計劃、好多想做嘅嘢，但都因為疫情要停頓。」既然籃壇未及復賽，今年踏入36歲的他積極轉型，年中與朋友合資開辦健身室，搖身一變成老闆，以另一方式參與體壇，雖然疫情反覆，但阿興慶幸業主體恤其境況，每遇政府「封館」則減租支持，「每次政府有宣佈我哋就一定要停，真係好好彩業主即時肯減一半租，咁樣幫補好多。」健身室生意有待起飛，阿興趁空協助家人打理於元朗的凍肉批發生意，有時要晨早落手落腳送單檢查，他笑說以前埋頭於籃球世界，一時間要辨認過百種不同凍肉難度甚高，「我牽涉嘅籃球都停晒，咁就要睇下有冇新嘢可以嘗試啦，而家摸索吓發展空間，睇下會唔會有機會搞到網店或者地舖。」阿興形容新年為「需要聚嘅節日」，他指今年主要留家抗疫，與家人溫馨度歲，期望熱鬧日子盡快重臨，「希望大家健健康康盡，快回復正常生活！」

羅梓駿

項目：足球

出生年份：1997年

對傑志守衛羅梓駿來說，過去一年受疫情影響力，這一年經歷停賽復賽捧盃，到新季展開，又停賽，又再等復操復賽，這位港隊代坦言，新一年最大願望是一切回復正常，球會可以好好計劃應該怎樣應對將來。

現年23歲的牛仔羅梓駿是球圈過去一年，確實相當難忘，因為上季中受疫情影響，停停等等，他笑言實在不習慣這樣的生活方式。他說:「這年的心路歷程，由停賽到復賽，又停賽到復賽，到完季奪聯賽冠軍及菁英盃，到新季開賽又再停，又要等，又要停頓，心情有少少，實在不習慣，因為完全不知道幾時先可以比賽，踢一段時，隨時要停，又要再等，作為足球員必須要經常保持好體能，隨時準備好，操一段未必太長時間便要作賽。」

他表示過往到親友家中拜年入場觀看賀歳波已是指定動作，他說:「新年入場睇波，看外隊陣內是否有大名球星在陣內，看外隊表現，以求在他們身上吸取收更多的寶貴經驗，而因要準備新年後復賽，球員呢段時間一定要隔離，不能拜年，要諗網上拜年。」

他表示希望踏入新年疫情可以過去，一切正常，而持續疫情對球圈影響好大，這令球會老闆好難有長遠計劃，而好卦念的球迷可以好快入到場。

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