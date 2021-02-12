正在養傷的西甲皇家馬德里隊長沙治奧拉莫斯，周四在社交媒體上載兩段影片，分享自己手術後接近一周已能夠WFH（在家工作）操練，做一些簡單的練習，不過其膝蓋仍裹着繃帶，預計還要休養一段長時間。

拉莫斯近日因膝部持續感到疼痛，上周末為半月板開刀施行手術，要暫別賽場休養六至七周，很大機會錯過本月底鬥阿特蘭大的歐聯16強首回合賽事。這位皇馬隊長在術後五天，就於社交媒體分享自己的養傷成果，在他上載的兩段影片中，可見他在家中獨自訓練core和腿部力量，左膝蓋接受手術的地方上仍裹着繃帶，但他不時面露笑容，相信精神不錯。

拉莫斯目前仍處於首階段的康復療程，下周便會進入次階段，據報他會返回皇馬進行操練，他亦指自己的運動量正逐步加大。34歲的拉莫斯仍未解決跟銀河艦隊續約的問題，他自上月中旬為皇馬出戰西班牙超級盃準決賽不敵畢爾包一仗後，就一直休戰。

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