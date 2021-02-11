2021年NBA明星賽周四公佈次輪投票結果，上周直言自己完全沒興趣參戰的湖人球星勒邦占士（LeBron James）反壓首輪票王網隊球星杜蘭特（Kevin Durant、KD）成為得票最高的球員。

聯盟周四公佈第二輪的投票結果，占士獲高達4,369,533票，反壓杜蘭特的4,234,433票成為票王，但兩人依然是各自分岸得票最高的球員。而今屆明星賽得分第三高的是勇士球星「咖喱仔」，他獲得4,033,050票，是繼KD和占士後唯一取得逾400萬票的球員，他是西岸後場球員中得票最高。

今屆NBA明星賽死灰復燃，聯盟季前宣佈賽事因疫情取消後，近日又再和球員工會取得共識復辦比賽。早前占士已表示寧可要假期來讓自己休息：「我真的不知道為何我們要打明星賽。我沒有力量，也沒有一點興趣去打明星賽，我對這個賽事並不感到高興。若然我入選了，即使我的軀殻在球場上，我的靈魂也不在。」

2021年NBA明星賽第二輪投票結果（只列前五位）

西岸

前場

1 勒邦占士（湖人） 4,369,533票

2 祖傑（金塊） 3,006,981票

3 尼納特（快艇） 2,462,621票

4 安東尼戴維斯（湖人）2,329,371票

5 保羅佐治（快艇） 1,024,233票

後場

1 史堤分居里（勇士）4,033,050票

2 當錫（小馬） 2,282,552票

3 尼拉特（拓荒者） 2,095,157票

4 米曹（爵士） 479,241票

5 摩蘭（灰熊） 437,632票

東岸

前場

1 杜蘭特（網隊） 4,234,433票

2 安迪度安寶（公鹿） 3,282,478票

3 艾比迪（76人） 3,022,105票

4 塔圖（塞爾特人）1,680,780票

5 占美畢拿（熱火） 662,691票

後場

1 比爾（巫師） 2,528,719票

2 K艾榮（網隊） 2,104,130票

3 夏登（網隊） 1,829,504票

4 J布朗（塞爾特人） 1,062,888票

5 拿維（公牛） 936,309票

資料來源：NBA.COM

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