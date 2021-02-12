明星四分衞布拉迪(Tom Brady)周日帶領坦帕灣海盜以31:9大勝肯薩斯酋長，贏得第55屆NFL超級碗。美國時間周三(10日)，球隊就返到坦帕灣舉行勝利巡遊。不過已經43歲、七度捧起超級碗嘅布拉迪巡遊之後就畀人影到步伐不穩要人扶住，佢自己都喺Twitter話自己飲多咗。唔知係咪畀酒醉影響到，佢喺船上居然將個超級碗獎盃，由自己架船拋去另一架船嘅隊友手上，片段仲聽到佢個女喺後面大叫唔好亂嚟。好在隊友Cameron Brate接得到，如果唔係個獎盃隨時會浸吓河水啦。

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