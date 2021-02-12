據英國每日郵報報道指，雖然今季曼聯成績有回升跡象，不過領隊蘇斯克查依然可以對陣容進行年輕化，因此今夏加盟的卡雲尼以及效力紅魔7年的桑馬達可能無法繼續留下，紅魔現時仍未決定是否與他們進行續約。

今個夏天自由身加盟的烏拉圭前鋒卡雲尼，這位33歲鋒將今季於英超登場16次，已經交出6個入球及2次助攻，征戰英超首季的成績已經不算太差，近期更一度搶走安東尼馬迪爾的正選前鋒位置。至於中場桑馬達今季的上陣機會不多，聯賽大多數是以後備身份上陣，而且未有收穫入球。現時兩位球員與紅魔的合約會在今年夏天到期，雖然二人合約中有1年的自動續約條款，但曼聯現時仍未決定會否與二人續約。

之所以曼聯對二人續約一事猶豫不決，全因領隊蘇斯克查上任後一直希望可以將陣容年輕化，因此拉舒福特、馬迪爾及麥湯米尼已經迅速成為球隊中前場的主力球員。不過紅魔打算在今個夏天求購多蒙特的艾寧夏蘭特及查頓辛祖，二人假如加盟的話就會與卡雲尼及桑馬達的位置重疊，因此紅魔暫時未有打算與二人續約。

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