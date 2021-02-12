法甲班霸巴黎聖日耳門（PSG）球星尼馬，周三因在法足盃受傷致大腿的內收肌受傷，球隊周四證實最少要休息四周，將會缺陣歐聯倒戈巴塞隆拿的16強比賽。而養傷當中的尼馬周四就在個人instagram中發文，指受傷令他感到傷心，但受傷還要被其他人指鬧更令他感到受傷，更在文中明言自己不知道在這樣的環境中可以堅持多久。

尼馬受傷之後，就有網民指出他從2015年開始，每逢到2至3月，即妹妹Rafaella3月11日生日的前後時間，都會因為名種原因而無法參賽，被質疑是回巴西出席妹妹的生日會。而尼馬周四的帖文指自己受傷之後，心情一直非常差，只能不斷哭泣，「我因此感到痛苦，足球是我的最愛，但我現在卻因再次遠離一段時間。」

尼馬亦指因為自己的踢法，不時會惹來侵犯，但人們竟然反過指責他令他感到難過，「我喜歡盤球過人，因此時常受到侵犯，我不知道是不是我的問題。然而，被踢傷後他們還要指責我，就我應該被鏟、指我常常跌倒、說我只會哭，是被人寵壞的小孩，這更讓我難過。」尼馬在最後提到不知道自己還可以堅持多久，他的願望只是開開心心的踢波。

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